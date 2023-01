Bourgoin-Jallieu : une nouvelle procureure de la République

La salle d'audience des locaux provisoires du tribunal de Bourgoin-Jallieu (Isère) était plus que pleine ce mardi 17 janvier. Avocats, gendarmes, policiers, conciliateurs et autres représentants du monde de la justice ont assisté à l'audience solennelle de rentrée, qui a été marquée par l'installation de la nouvelle procureure de la République. Nathalie Hermitte succède à Dietlind Baudoin. L'ancienne procureure est restée presque sept ans en Nord-Isère et vient de rejoindre la cour d'appel de Grenoble.

ⓘ Publicité

Une magistrate expérimentée

C'est une magistrate d'expérience qui prend sa place dans le fauteuil de procureure de la République de Bourgoin-Jallieu. Depuis un peu plus de 20 ans, Nathalie Hermitte travaille pour les différents tribunaux de la région. À sa sortie de l’école de la magistrature, elle rejoint le tribunal de Chambéry où elle travaille avec l’ancienne procureure berjallienne, Dietlind Baudoin. Ensuite, direction Albertville où elle exerce comme juge d’application des peines, puis retour à Grenoble, là où elle a fait ses études de droit. Elle y travaille notamment sur le dossier de la rixe mortelle d’Échirolles en 2015.

Nathalie Hermitte revient ensuite auprès du parquet général de Chambéry en tant que substitut. Il y a deux ans, c’est elle qui est chargée de l’organisation du procès savoyard de Nordahl Lelandais , pour le meurtre du caporal Noyer. Entre Grenoble et la Savoie, il lui manquait donc le Nord-Isère. Le ressort du parquet de Bourgoin-Jallieu ne lui est pas encore familier mais elle l’a dit pendant l’audience d’installation : elle prend ses fonctions avec un sentiment de "responsabilité accru", responsabilité certes présente à chaque étape de sa carrière mais renforcée désormais par ce nouveau rôle de procureure.

"Diversifier la réponse pénale"

Elle entend inscrire son travail dans la continuité de celui de Dietlind Baudoin, salué par le tribunal. Pour cela, elle a déjà identifié trois objectifs principaux. "Le premier c'est de développer une politique pénale lisible" afin que tous les habitants du ressort ait connaissance de "ce qu'il en coûte d'adopter tel ou tel comportement."

La nouvelle procureure de la République entend également "organiser le travail des magistrats du parquet et de la chaîne pénale au sens général" pour maîtriser "la durée du traitement des procédures." Bien sûr, "il y a l'implication des magistrats et des fonctionnaires qui ne doit pas faire de doute" mais pour elle, l'organisation peut encore améliorer les choses.

Enfin, Nathalie Hermitte souhaite "diversifier la réponse pénale. Il n'y a pas que la poursuite devant le tribunal correctionnel comme on l'imagine, comme on la voit parfois mise en scène à la télévision." Elle compte ainsi s'appuyer sur la composition pénale, les différents stages ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) car elle estime que "lorsque l'on propose des alternatives aux poursuites qui ont un contenu, c'est-à-dire de l'information, de l'explication, et bien cela permet de lutter efficacement contre la récidive."