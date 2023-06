Procès à Châteauroux : l'ONG Greenpeace accuse une entreprise d'avoir importé du bois protégé d'Amazonie

C'est un procès que Greenpeace veut exemplaire : une scierie indrienne va comparaitre devant le tribunal correctionnel de Châteauroux, poursuivie pour avoir importé du bois du Brésil sans tenir compte de la réglementation européenne. L'entreprise a toujours nié et assure avoir suivi les réglementations en vigueur.

Cette plainte, portée par Greenpeace, est le fruit d'un long travail d'enquête de l'ONG, conjointement avec son bureau au Brésil. Elle explique avoir voulu "remonter la chaîne du blanchiment du bois" et faire un état des lieux de l'exploitation illégale et des coupes non réglementées. Plusieurs entreprises françaises étaient dans le viseur de l'ONG qui a finalement porté plainte contre deux d'entre elles : l'une à Rennes et l'autre à Ardentes dans l'Indre. "Ces deux entreprises avaient des chaines d'approvisionnement particulièrement polluées" précise Greenpeace qui espère une condamnation "pour aller vers une véritable prise de conscience" et contraindre les entreprises à davantage de contrôles de leurs partenaires sur place. Le procès doit avoir lieu ce mercredi 7 juin à partir de 13h30.