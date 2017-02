Le tribunal de Coutances recherche magistrats désespérement

La séance d'installation 2017 du tribunal de Grande Instance de Coutances a eu lieu ce vendredi. Un nouveau procureur a été nommé en début de mois pour remplacer Renaud Gaudeul qui après 7 ans de service a pris un nouveau poste en Martinique.

La séance d'installation 2017 du tribunal de Grande Instance de Coutances s'est déroulée ce vendredi et l'annonce la veille jeudi par le ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas, d'une prison à Cherbourg pour remplacer à terme l'actuelle et celle de Coutances a plané lors de cette séance. Une grande majorité des magistrats trouvant ce choix illogique.

Et puis ce qui a plané aussi ce sont les manques de moyens et de budget de la justice en France. Pour l'Europe, la France a les parquets les plus chargés, plus de procédures, moins de procureurs aux fonctions de plus en plus variées.

"La France est à la traîne, et malgré des efforts récents notre pays est au 37e rang mondial au niveau des budgets derrière la la Géorgie", déplore le bâtonnier de Coutances-Avranches, Laurent Marin. "En France on consacre par an et par habitant 64 euros à la justice alors que la redevance télé est de 136 euros. Et on avait à peine plus de magistrats en 2012 qu'au temps de la Restauration en 1815".

A Coutances l'équipe n'est pas au complet

Quatre postes sont toujours vacants au tribunal de grande Instance de Coutances. Une réponse doit être donnée dans les prochains jours. Les délais sont de plus en plus longs.

En 2016, 13 000 nouvelles affaires ont été traitées ce qui fait 2500 nouvelles affaires par an et par magistrat. Ce qui complique les affaires au quotidien selon le bâtonnier de l'ordre des avocats de Coutances-Avranches Laurent Marin. "Cela entraîne un surcroît de travail. Les délais sont alourdis. Au lieu d'attendre deux mois pour se faire convoquer devant une juridiction nous allons attendre 4, 5, 6 mois ce qui peut poser des difficultés lorsqu'on a des situations humaines difficiles", explique-t-il.

Pour la présidente du tribunal Véronique Veillard, il faut faire vite : " Nous avons atteint à certaines période un taux de 25% de vacances de postes c'est difficile de tenir les délais et d'assurer la qualité. C'est la mort dans l'âme que nous faisons parfois des priorités dans les contentieux et cela ne peut être que provisoire". Une réponse est attendue d'ici les prochains jours.

Un nouveau procureur qui a pour priorité les violences routières

Prise de parolme du nouveau procureur de la République de Coutances © Radio France - Katia Lautrou

Cyril Lacombe, 48 ans, est le nouveau procureur de Coutances. Il arrive du tribunal international de La Haye où il était chargé des relations judiciaires entre pays. A ses côtés, cinq magistrats sont donc officialisés dans leurs fonctions et un directeur de greffe (fonctions qu'ils ont prises en fin d'année 2016).

A Coutances les atteintes aux personnes ont augmentées de 10 % et le nombres de tués sur la route de 25 %. 45 % des condamnations en correctionnelle sont des violences routières. Pour Cyril Lacombe, il faut "Sévérité, détermination mais bienveillance aussi pour prendre en compte les situations de chacun. La peine doit être personnalisée et adaptée aux délinquants".

Le procureur qui insiste aussi sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et aux mineurs : " _Les viole_nces sexuelles ont elles aussi augmentées. C'est un fléau. Il faut que les auteurs soient punis à la hauteur de ce qu'ils doivent être".

Les jugements bientôt en ligne sur internet

Parmi les inquiétudes : le budget mais aussi les réformes à venir comme la mise en ligne gratuite et pour tous des jugements de correctionnelle. Au 1er juillet tout le monde pourra consulter les décisions de justice sans se déplacer. A prendre avec précaution pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Coutances-Avranches Laurent Marin : "C'est une révolution. Vont être mises en évidence des disparités de traitement qui sont humains de par la justice mais des disparités de traitement pour des dossiers qui peuvent être similaires selon que votre dossier va être examiné dans le sud de la France, le Nord de la France ou tout simplement dans la Manche".

Cette mise en ligne de millions de décisions devrait permettre de prédire statistiques à l’appui ses chances de gain devant les tribunaux. Bientôt donc toutes les décisions de justice seront accessibles sur Internet. Des verdicts d’assises aux divorces, en passant par les décisions prud’homales ou les délits routiers, toutes seront concernées. Quatre millions de décisions se retrouveront ainsi en ligne chaque année.