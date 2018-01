Ce mercredi c'est l'audience solennelle de rentrée au tribunal de Dijon. L'occasion pour le Procureur de la République et le Président du tribunal de faire le point sur les manques de moyens et les enjeux pour l'année à venir.

Dijon, France

Le tribunal de Dijon fait sa rentrée. Le procureur Eric Mathais et le président du tribunal Bruno Laplane ont trois mots d'ordre pour l'année à venir : "mieux communiquer, mieux accueillir, et mieux faire connaître."

Un nouveau juge pour enfants au mois de septembre ?

Au tribunal, il manque au moins trois juges et plusieurs greffiers. Des manques de moyens qui ne vont pas se régler tout de suite et qui entraînent des retards dans les dossiers, et des annulations d'audiences. C'est la situation du tribunal pour enfants, où 1575 dossiers sont en cours, qui est la plus problématique d'après Bruno Laplane : "il nous faut un quatrième juge, c'est vital pour la protection de l'enfance, et en ce qui concerne la délinquance des enfants, certains sont jugés deux ans après les faits. Mais j'ai eu des promesses orales, j'ai bon espoir qu'il y ait un nouveau juge d'ici le mois de septembre."

La délinquance est "stable et maîtrisée" en Côte-d'Or

Les chiffres officiels de la délinquance pour l'année 2017 ne seront dévoilés que dans quelques jours par le Ministère de l'Intérieur. Mais le procureur Eric Mathais promet déjà que "la délinquance est stable et maîtrisée en Côte-d'Or." Le nombre de cambriolages par exemple, se stabilise enfin après plusieurs années de hausse, même s'il reste préoccupant d'après le procureur. Il veut s'y atteler cette année, et mettre un frein aussi aux violences en centre-ville, au trafic de stupéfiants et à l'insécurité routière, avec plus de sévérité pour les récidivistes.