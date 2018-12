Le tribunal de Guéret ré-examine l'affaire de la "voiture la plus chère du monde"

Reportée en juin puis en septembre, l'audience qui oppose Anne et Jean-François Bardinon à leur frère Patrick se tient les 13 et 14 décembre au tribunal de Guéret. Ce dernier est accusé d'avoir vendu une Ferrari de la collection paternelle pour 38 millions d'euros, sans qu'elle lui appartienne.

Guéret, France

"Mon frère et ma sœur n'admettaient pas que mon père ait pu me faire ce cadeau. Ils contestent aujourd'hui cette réalité, justement parce que cette voiture coûte cher." En ouverture de cette première journée d'audience au tribunal de Guéret, Patrick Bardinon s'explique face à la présidente pendant près d'une heure.

Il est à la barre car ses proches l'accusent d'avoir vendu, en avril 2014, une Ferrari appartenant à la collection de son père, Pierre Bardinon. Fondateur du circuit du Clos du Mas, près d'Aubusson, le Creusois décédé en 2012 était un fervent collectionneur : à son apogée, vers la fin des années 1970, il possédait une soixantaine de voitures Ferrari, entreposées dans un musée privé sur son domaine de Saint-Avit-de-Tardes.

Un cadeau inestimable

Le joyau de cette collection, une Ferrari 250 GTO, est aussi ce qui explique cette querelle de famille au tribunal. Anne et Jean-François Bardinon accusent leur frère Patrick d'avoir vendu, en avril 2014, ce bolide pour 38 millions d'euros, sans en être le propriétaire. Et donc de ne pas avoir respecté leur droit de succession.

"Mon père m'a offert cette voiture en 1978, après un grave accident de course que j'ai eu à 21 ans," objecte Patrick. Cette ligne est suivie par les huit témoins qui se succèdent à la barre. "J'ai entendu le père dire quelques fois qu'il avait donné sa voiture préférée à son fils après l'accident, parce qu'il se sentait coupable de l'avoir fait courir", expose l'un d'eux.

Tension palpable

Pendant l'audience, les deux plaignants, bras croisés, côte à côte, se concertent de temps en temps en se penchant l'un vers l'autre. Aucun regard n'est échangé avec leur frère, qui reste figé face à la présidente.

À mesure que les témoins passent à la barre, l'agitation grandit et les questions des avocats fusent d'un côté et de l'autre de la salle. Ils décortiquent les souvenirs et fondent sur chaque hésitation pour tenter de clarifier la situation. "Ce n'est pas parce que la carte grise est au nom du prévenu que la voiture lui appartient", glisse un avocat des parties civiles. "Tout le reste est au nom de son père, il n'y a aucun document signé et officiel."

" Mon frère et ses huit témoins sous serment, tous mentent."

Après l'intervention d'une quinzaine de témoins, la plaignante Anne Bardinon prend la parole. D'une voix douce et légèrement voilée, elle assomme la salle d'audience à la seconde où elle ouvre la bouche : "Mon frère et ses huit témoins sous serment, tous mentent. Mon père n'a jamais donné cette voiture à Patrick."

Une affaire reportée deux fois

Suite à cette première journée éprouvante, l'affaire doit se conclure ce vendredi 14 décembre au tribunal de Guéret, après deux renvois en juin puis en septembre. La première fois, l'audience, programmée sur une seule journée, avait dû être annulée après une journée fleuve de onze heures, et le malaise d'un magistrat.

En septembre, après quelques minutes seulement, le procès avait dû être ajourné car le prévenu, Patrick Bardinon, s'était fait porter pâle.