Chatte torturée à mort à Montpellier : "Il faut une peine exemplaire"

Le Tribunal de Montpellier doit se prononcer, ce mardi 29 juin 2021, sur l'affaire d'une petite chatte torturée à mort. Nala a été retrouvée morte, en décembre 2019. Réfugiée dans le moteur d'une voiture, elle portait, sur son corps, plusieurs coups de couteau. Sa propriétaire et sa colocataire, deux jeunes filles d'une vingtaine d'années, sont soupçonnées de lui avoir infligé ces violences. Le Parquet a requis des peines de prison avec sursis probatoire. La Fondation 30 millions d'amis espère que le jugement sera plus sévère.

Une scène d'horreur

Les deux prévenues, Line et Elodie, ont la même version des faits. Seule l'identité de la protagoniste diffère. L'une d'entre elles a poursuivi la petite chatte dans la maison, couteau à la main. Elle l'a attrapée puis poignardée à plusieurs reprises. L'animal a ensuite été glissé dans un sac confié à un ami. C'est lui qui devait se charger d'attendre les pompiers pendant qu'elles allaient en boîte de nuit.

Pour la propriétaire de l'animal, Elodie, c'est sa colocataire qui l'aurait frappée. Elle lui aurait ensuite tendu le couteau, l'invitant à l'accompagner. Elodie n'aurait fait que semblant de blesser sa chatte. Line dément. Elle affirme que c'est sa colocataire qui aurait torturé le chat tout en riant. C'est d'ailleurs elle qui a appelé les pompiers. Pourtant, les deux jeunes filles n'ont pas voulu déprogrammer leur soirée.

Il y a une intention perverse de faire souffrir l'animal. Ce n'est pas simplement un chat qu'on oublie sur un balcon ou à qui on ne donne pas à boire ou à manger - Jean-François Legueulle, directeur général de la Fondation 30 millions d'amis

Le Parquet a requis de la prison avec sursis probatoire pour les deux jeunes filles : 5 mois pour Line et 8 pour Elodie. Il a également demandé, pour toutes les deux, une interdiction à vie de détenir un animal. Les faits pour lesquels elles sont poursuivis sont passibles de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende.

Plusieurs associations animalistes se sont portées parties civiles dans ce procès, dont la Fondation 30 millions d'amis. Son directeur général, Jean-François Legueulle, est satisfait que cette affaire ait été portée jusqu'au Tribunal correctionnel et qu'elle n'ait pas été classée sans suite. "Il y a une vraie évolution depuis quelques années, note-t-il. La société est plus sensible à la maltraitance animale. Et ici, on voit qu'on a un procureur qui l'est aussi." Depuis 2015, la loi considère qu'un animal n'est plus un "bien meuble" mais un "être vivant doué de sensibilité".

En revanche, il juge que les faits méritent des sanctions plus lourdes. "Il semble que cette chatte ait été poignardée et gazée avec une bombe insecticide, rappelle-t-il. Il y a une intention perverse de faire souffrir l'animal. Ce n'est pas simplement un chat qu'on oublie sur un balcon ou à qui on ne donne pas à boire ou à manger. Il faut que la peine soit dissuasive et exemplaire pour que des affaires comme celles-ci ne se reproduisent pas."

"Il faut que les peines soient dissuasives pour que des affaires comme ça ne se répètent pas" - Jean-François Legueulle, Directeur général de la Fondation 30 millions d'amis Copier