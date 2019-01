Le tribunal de Nice retrouve des couleurs et un nombre de magistrats suffisant

Alpes-Maritimes, France

La cloche a sonnée pour les juges et les avocats ! Rentrée solennelles dans les tribunaux des Alpes-Maritimes à Nice et Grasse. Un moment traditionnel pour l'ensemble des magistrats qui se réunissent dans une salle du palais de justice pour faire le point sur l'année écoulée et l'année qui vient. On pense notamment aux moyens et aux effectifs alloués à la juridiction concernée. L e procureur de la république de Nice, Jean-Michel Prêtre a fait les comptes sur France Bleu Azur. Les effectifs de magistrats sont enfin au vert sur Nice.

"Ya eu un trou de recrutement dans la magistrature et ce trou est en train d’être résorbé grasse à des promotions de l'Ecole Nationale de la Magistrature qui sont un peu plus importantes. Cette situation avec 11 magistrats seulement à Nice était regrettable car on ne pouvait gérer que les urgences au détriment des autres affaires"

Le procureur qui évoque aussi ses grands objectifs pour l'année 2019. Il est question toujours de lutte contre le terrorisme mais aussi la radicalisation et la question des passeurs et mineurs raccompagnés à la frontière, les violences au sein du couple et des familles.