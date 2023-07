Le tribunal de Pau a jugé ce jeudi trois hommes pour incitation à la haine raciale

Trois hommes de 37, 54 et 63 ans ont été jugés ce jeudi au palais de justic de Pau. Ils ont répondu entre autres choses d'incitation à la haine, apologie du terrorisme et participation à un groupe armé.

Ces sont des militants de l'ultra droite, et les faits qu'on leur reproche remontent à une période allant de l'été 2018 à février 2020**. Ils ont été repérés sur internet qu'ils abreuvaient de messages orduriers antisémites, anti musulmans, anti noirs.** Ils sont soupconnés aussi d'appartenir à un groupe paramilitaire et raciste qui envisageait, toujours sur des groupes de discussions virtuelles des "actions" encore des stages d'entrainement. Chacun y avait un grade et un matricule. L'un des trois vit à Mauléon, et le chef de ce groupuscule est un breton qui vit à Taulé, prèss de Morlaix dans le finistère.

ⓘ Publicité

Jean-Claude, le colonel auto-proclamé

Jean-Claude est le colonel autoproclamé des Forces Françaises Unifées. Les FFU. Il a 64 ans. II a l'air d'un papy. A l'entendre à l'audience les FFU sont apolitiques. "Une aide à la défense au service de la gendarmerie et de la police", ce sont ses mots face à ses juges. "Bénévolement" croit-il bon de préciser. Il se défend d'être d'extrème droite. Et cette photo d'une corde de pendu promise aux musulmans, retrouvée dans son ordinateur ? Il dit que c'est pour montrer à ses hommes ce qu'il ne faut pas faire. C'est la mauvaise foi d'un homme qui semble vivre dans un monde virtuel et fantasmé. En sa qualité de chef, il est celui qui évalue les recrues. Il est tres attaché à son role de chef unique de ce groupuscule. Il a désigné son successeur, "s'il est arrêté ou tué" explique t il.

Il raconte qu'il a dans le passé founi aux gendarmes les adresses de 250 musulmans radicalisés. En racontant que ca n'a pas été bien pris.

Mickael, le "faf" repenti

C'est d'abord Mickael qui s'est fait remarqué par son activité sur internet ; balancé par son ex dans le cadre d'une séparation houleuse. Il vit en Béarn à Mourenx, puis en Soule à Mauléon. Il abreuve des sites et des réseaux sociaux de propos orduriers, islamophobes, antisémites et anti Macron. Et puis aussi des dessins, des photos où il fait le salut nazi, où il porte des armes et la croix gammée.

Placé sous écoutes, les enqueteurs apprennent la création des FFU, Forces Francaises Unifiées et remontent jusqu'au deux autres prévenus. A l'audience, il dit que tout cela est derrière lui aujourd'hui, même s'il concède à la présidente que ses idées extrèmes l'habitent encore. Le procureur a demandé des peines de prison ferme : un an pour le colonel. Six mois et dix mois pour les deux autres. Le tribunal rendra sa décision le 4 septembre.