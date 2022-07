Le tribunal de Valence à bout souffle : les parlementaires se rallient au SOS

Les parlementaires de la Drôme et la présidente du Département ont rencontré le président du tribunal judiciaire de Valence ce lundi 4 juillet. Ils comptent relayer le SOS lancé il y a près de deux semaines auprès du gouvernement.

Le 22 juin, le président du tribunal judiciaire de Valence, Luc Barbier, a pris la parole dans les médias pour alerter sur les conditions de travail et le manque de personnels. Ce lundi 4 juillet, les élus du département ont emboité le pas, et relaient à leur tour l'appel à l'aide.

Manque de personnels et de moyens

Les députées, sénateurs et présidente de Département se sont rencontrés longuement, hors presse, pour évoquer la situation du tribunal judiciaire de Valence avec le président et la procureure par intérim. Ils ont ensuite visité le bâtiment pour se rendre compte de sa vétusté et rencontrer ceux qui travaillent au quotidien à l'intérieur.

Marie-Pierre Monier, sénatrice PS, se désole de l'absence d'entrée dédiée aux victimes : "Je pense aux femmes battues par exemple qui peuvent rencontrer leur agresseur, c'est effrayant". Emmanuelle Anthoine, députée Les Républicains, enchaîne sur le manque de personnels - il y a deux fois moins de magistrats et de procureurs comparés à la moyenne nationale par habitants : "Je trouve cela inadmissible. Parce que nous avons des magistrats en souffrance, des greffiers aussi. Comment rendre efficacement la justice dans ces conditions ?"

Luc Barbier leur montre des bureaux où s'entassent jusqu'à huit personnes au milieu de piles de dossiers. "L'une des priorités, c'est l'immobilier. Il nous faudrait des locaux plus adaptés, un nouveau tribunal, explique le président. Je sais que cela ne peut pas pousser comme un champignon et que cela prendra des années. Il faut pouvoir externaliser certains services dans d'autres locaux à Valence pour pouvoir gagner de la place".

Bientôt des avancées ?

Les bureaux passent et les élus découvrent de nouveaux soucis : des services sous-dotés en personnels, des imprimantes ou des scanners défaillants, un réseau internet du siècle dernier. "J'appuierai une fois de plus le dossier auprès du garde des Sceaux maintenant que le gouvernement est formé", annonce Mireille Clapot, députée Renaissance (majorité présidentielle).

Depuis sa prise de parole près de quinze jours avant, Luc Barbier n'a pas reçu de réponse. "En tout cas pas directement, souffle-t-il. Je ne suis pas sûr que là-haut, ils apprécient ce qu'il se passe ici". Hasard de calendrier ou pas, un nouveau procureur a été nommé après 4 mois d'absence mais il n'y a toujours pas de date d'arrivée annoncée.