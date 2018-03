Vienne, France

Interdire au conjoint violent l'accès au domicile familial, une mesure pas toujours simple à mettre en oeuvre pour la justice. Parfois, faute d’hébergement alternatif, l'homme reste et l'épouse-victime n'a alors plus d'autres choix que de quitter la maison, faire sa vie ailleurs. C'est pour éviter ce genre de situation que le tribunal de Vienne, l'association d'aides aux victimes "France victimes 38 Vienne" et le CCAS de Vienne ont signé ce mercredi un partenariat dit "d'éviction du conjoint violent". Concrètement, le CCAS de Vienne offre à la justice la possibilité d'héberger pendant 3 mois maximum le conjoint violent, via la mise à disposition d'un logement à titre gracieux. Le temps que le conjoint évincé puisse trouver une solution pérenne.

Pour ne plus que la victime ait à quitter le foyer

Un dispositif nécessaire pour le procureur de la république de Vienne, Jérôme Bourrier : " certains de ces auteurs sont jugés en comparution immédiate et sont incarcérés, mais dans d'autres cas de figure moins graves, on peut se retrouver dans une situation paradoxal d'un couple, par exemple, qui est propriétaire d'un bien en commun et dans la pratique, nous pouvons être confrontés à des victimes qui font le choix de déménager, de quitter ce logement parfois avec leurs enfants pour ne pas être en présence du conjoint violent". C'est en faisant comme d'autres, ce "constat d'injustice" que Thierry Kovacs, maire de Vienne et président du centre communal d'actions sociales, s'est engagé à ce que le CCAS mette à la disposition de la justice une solution d'hébergement. "Pour nous, imposer à l'auteur des violences le changement de domicile et laisser la victime dans son environnement, ça nous paraît bien plus juste." Et de citer l'exemple de certaines femmes obligés de changer de quartier, de changer du coup les enfants d'école.

Pas pour toutes le situations de violences conjugales

Ce dispositif est mis en oeuvre dans des situations d'urgence et il obéit à un cadre judiciaire bien précis. Il faut déjà que l'interdiction d'accéder au domicile ait été prononcée par un magistrat, que le conjoint soit sous contrôle judiciaire en attendant son procès ou qu'il soit condamné. Et enfin qu'il n'ait aucune solution de relogement. Par ailleurs, la personne logée sera aidée dans ses démarches pour trouver ensuite de manière durable un nouveau logement. Pour faciliter, cette étape, Florence Gouache, sous-préfet, indiquait que l'Etat aura prochainement la possibilité sur les quotas de logements sociaux dont il dispose de prioriser certains biens pour ce type de public. Une prise en charge médicale et sociale est proposée au conjoint violent évincé. Les travailleurs sociaux du CCAS et l'association "France victimes 38 Vienne" interviendront.

D'après le procureur, il faut tester le dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui avant de penser à l'élargir, même si une possibilité d'hébergement sur le secteur de Villefontaine/l'Isle d'Abeau (qui bien que voisin de Bourgoin-Jallieu dépend du TGI de Vienne) serait intéressante selon lui. L'an passé, selon la sous-préfet de Vienne, sur cet arrondissement, 2 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Rappelons qu'en France, en 2016, 123 femmes sont mortes de violences conjugales; 225.000 femmes de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles.