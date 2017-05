Le tribunal du Puy-en-Velay relaxe les deux enseignantes jugées pour violences et insultes

Les deux enseignantes avaient été entendues le 4 avril dernier par le tribunal correctionnel. Elles étaient accusées de violences et d'insultes sur une douzaine d'élèves de maternelle et de primaire de l'école de Vieille Brioude, en Haute-Loire.

Les faits se seraient passés entre 2013 et 2016 et concernent cinq filles et sept garçons de primaire et de maternelle, scolarisés dans l'école de Vieille Brioude, en Haute-Loire. Les enseignantes étaient accusées de leur avoir donné des tapes derrière la tête, de leur tirer les oreilles ou encore de les humilier et de les insulter. Ce mardi 9 mai, le tribunal du Puy-en-Velay a fait connaître sa décision : les deux enseignantes ont été relaxées.

Selon l'avocat des parties civiles, le tribunal du Puy-en-Velay n'a "pas voulu prendre de risque face au vide juridique du code pénal français en la matière". Ce qui explique la relaxe, il espère que le procureur va faire appel.

Lors de l'audience, en avril dernier, le procureur avait requis 1.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, à l'encontre d'une première enseignante et deux mois de prison avec sursis, assortis de 500 euros d'amende, à l'encontre de la seconde institutrice.

Les deux femmes avaient reconnu avoir été "dépassées" par l’indiscipline de leurs élèves.

