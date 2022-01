Le tribunal judiciaire d'Angoulême garde le cap malgré la crise

Le tribunal judiciaire d'Angoulême a pu garder le cap en 2021. Malgré la crise sanitaire et le manque de moyens matériels et humains, les réponses pénales aux crimes et délits n'ont pas failli. Les mesures alternatives aux poursuites ont progressé, permettant de désengorger la machine judiciaire

Malgré la crise sanitaire et malgré le manque de moyens matériels et humains, le tribunal judiciaire d'Angoulême a pu garder le cap en 2021. Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi après-midi pour remplacer la traditionnelle audience solennelle impossible à cause du COVID, la présidente du tribunal et la Procureure de la République d'Angoulême ont insisté sur l'augmentation, l'année dernière, des réponses pénales aux crimes et délits. Le nombre de défèrements a aussi progressé, surtout dans le domaine des violences intra-familiales, des violences aggravées sur la voie publique, des multirécidivistes de la route, et des agressions contre des représentants de l'autorité publique.

des mesures alternatives aux poursuites

Les mesures alternatives aux poursuites sont plus nombreuses et ont permis de désengorger la machine judiciaire. : indemnisation des victimes, réparation des préjudices, travail non rémunéré, contribution citoyenne (pour aider financièrement une association de défense des victimes), ou encore des stages en tous genres. Sur le plan des moyens humains, les effectifs du greffe se sont stabilisés, mais le nombre de magistrats du Parquet est toujours insuffisant : la moyenne nationale est de trois parquetiers pour 100 000 habitants ; il en faudrait dix pour la Charente et ses 350 000 habitants, il n'y en a aujourd'hui que sept.

Clémentine Blanc, présidente du tribunal judiciaire, et Stéphanie Aouine, Procureure de la République d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Interview de Clémentine Blanc, présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême Copier