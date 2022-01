Le tribunal judiciaire de Carpentras a fait sa rentrée solennelle

On retiendra de cette audience solennelle que le nombre de comparutions immédiates a augmenté de 100% en quatre ans, passant de 48 en 2017 à 94 en 2021. Quant au taux de réponse pénale, il atteint 97%, bien au-delà de la moyenne dans les tribunaux de même importance qui est de 82%. Un autre chiffre : 30% c'est le taux d'absentéisme des greffiers de la juridiction. Une réalité qui pousse le 11 janvier la présidente à décider d'annuler un certain nombre d'audiences, que ce soit au tribunal pour enfants ou au tribunal de police. Un "choix cornélien" pour la présidente Anne Deligny, qui a souligné combien cela était contraire à une "justice pénale efficace et qui protège au quotidien".

Le pénal ne représente que 30% de l'activité du tribunal judiciaire

70% de l’activité du tribunal judiciaire relève de la justice civile, c'est à dire les contentieux de la famille, de la construction ou encore des troubles de voisinage. Mais le pénal est plus médiatique et il est un dossier qui défraie la chronique judiciaire en ce moment, c'est celui des violences intrafamiliales et conjugales, en augmentation partout en France.

Même si les chiffres officiels ne sont pas encore officiellement publiés

Le procureur Pierre Gagnoud confirme que cette hausse n'épargne pas le ressort du tribunal de Carpentras. En matière de réponse, le tribunal dispose de moyens pour évaluer les situations et y répondre au plus vite en mettant des appartements et des téléphones "grave danger" à disposition des victimes. Depuis octobre dernier des bracelets anti-rapprochement sont également disponibles. Qui plus est, depuis quatre ans, le tribunal judiciaire de Carpentras peut prononcer, à titre de peine complémentaire et pédagogique contre les auteurs, l'obligation de suivre un stage organisé par l'association Rheso.