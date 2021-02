Le tribunal judiciaire de Coutances passe au tout numérique

Toute la procédure pénale est désormais dématérialisée, depuis le dépôt de la plainte et l'enquête réalisée par la police ou la gendarmerie jusqu'au jugement de l'auteur au tribunal judiciaire de Coutances.

Depuis 2018, les ministères de l'Intérieur et de la Justice travaillent à la transition numérique de la procédure pénale. Coutances fait partie des 44 premiers tribunaux à la mettre en place, à partir de ce lundi 8 février.

Finis les énormes dossiers sur les bureaux des juges. Les procédures sont désormais dématérialisées et l'usage du papier abandonné, d'un bout à l'autre de la chaîne.

Cela concerne, pour le moment, uniquement les délits, ce qui relève du tribunal correctionnel.

De l'enquête au jugement

Cela commence donc dès l'enquête menée par les policiers ou les gendarmes après une plainte ou une infraction.

"Quant on transmet une procédure papier à l'autre bout de la France, imaginez le délai de transport pour des gros dossiers ! C'est fréquent par exemple, qu'à l'issue d'un séjour en camping, des gens déposent plainte en revenant chez eux. _Avant, on prenait facilement un mois dans la vue alors que là, on va pouvoir travailler très vite_" témoigne le colonel Cyril Piat, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche.

Ces dossiers sont transmis ensuite à la justice et tous les acteurs, greffiers, magistrats, avocats y ont aussitôt accès, ce qui réduit les délais de traitement, la préparation des dossiers et permet plus d'efficacité, explique le procureur de la République de Coutances Cyril Lacombe :

C'est un gain de temps en amont, pour pouvoir consacrer plus de temps ensuite sur le fond, sur le temps d'audience et pour rendre une justice encore de meilleure qualité.

Des plaintes en ligne

D'ici quelques mois, via le site justice.fr, quelqu'un qui a déposé une plainte par exemple, pourra savoir où en est sa procédure et éventuellement se constituer partie civile si l'auteur des faits a été retrouvé.

Il sera également possible de porter plainte en ligne pour certains délits, d'ici 2022/23.