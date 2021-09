Le tribunal judiciaire de Tours va devenir pôle régional dédié à l'environnement

L'annonce a été faite au cours de la traditionnelle rentrée solennelle du tribunal judiciaire de Tours ce vendredi. Il a été désigné par la chancellerie pour remplir la fonction de pôle régional dédié au traitement des affaires d'atteintes à l'environnement.

Le projet n'est pas encore en place, il devrait l'être dans le courant de l'année 2022. La juridiction prendra alors en charge les dossiers issus de Touraine mais aussi d'Orléans, Blois et Montargis. "Des pôles spécialisés ont été créés au sein de chaque cour d'appel et Tours a été désigné comme pôle pour traiter les atteintes graves à l'environnement", précise le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin. Il peut s'agir de dépôts de déchets sauvages par des industriels par exemple ou une atteinte aux ressources telles que l'eau ou la biodiversité via une pollution de la Loire. "Toutes ces infractions pourront être poursuivies et jugées au sein du tribunal judiciaire de Tours", assure encore le procureur.

Ce nouveau pôle va demander une réorganisation du personnel car sa création ne s'accompagne pas d'embauches supplémentaires au sein du tribunal judiciaire de Tours.