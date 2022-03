Le tribunal de Valence recrute des conciliateurs de justice

Le tribunal judiciaire de Valence recrute des conciliateurs de justice en ce moment dans la Drôme. L'un d'entre eux a pris ses fonctions ce lundi 21 mars et tiendra des permanences régulières à Donzère.

Un nouveau conciliateur de justice s'est installé à l’espace France Services dans le Pimms Portes de Provence Médiation de Donzère dans le Sud Drôme. Derrière son bureau, Jean-Paul Besson reçoit désormais les habitants de Donzère, Pierrelatte, Les Granges-Gontardes et de La Garde-Adhémar tous les deuxièmes et troisièmes jeudis du mois.

Cet ancien expert-comptable et commissaire aux comptes à la retraite a prêté serment auprès de la cour d'appel de Grenoble en janvier dernier. Jean-Paul Besson, ancien élu à la mairie d'Allan est désormais conciliateur, une activité qu'il exerce bénévolement, une façon selon lui de se rendre utile : "La médiation peut se faire rapidement si les parties sont désireuses de concilier. Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès ! C'est vrai, qu'il y a des litiges dont les montants sont ridicules, comme les cautions non restituées. Les gens ne s'écoutent plus aujourd'hui alors si le conciliateur peut aujourd'hui à son échelle rapprocher les citoyens : il aura réussi son métier."

Des conciliations pour désengorger les tribunaux

Tous les ans, 250 000 visites chez le conciliateur se tiennent en France. Pour ce faire, ce dernier peut être saisi directement par l'une des parties ou sur proposition du juge. Dans la Drôme, entre 30 et 40 % des conciliations débouchent sur un accord entre les parties selon Jacqueline Reynaud, vice-présidente de l'association des conciliateurs au tribunal de proximité de Montélimar. Elle explique " Depuis 2019, le demandeur a obligation avant de saisir la juridiction de justifier d'une tentative amiable de médiation. C'est pour éviter de saisir le magistrat pour des petits litiges."

La difficulté selon Annabelle Melka la vice-présidente au tribunal judiciaire de Valence en charge du contentieux civil, c'est que même les petits litiges prennent du temps aux magistrats : "Le nombre de magistrats n'augmente pas à la même vitesse que le nombre de litiges. Il y a de toutes petites affaires qui renferment en réalité de grands principes qu'il est important d'affirmer ou d'infirmer, tout cela prend du temps. C'est pourquoi, il est important qu'il y ait ce préalable qu'est la conciliation."

Comment devenir conciliateur de justice ?

Il y a déjà 28 conciliateurs dans la Drôme mais il y a toujours des communes dans le département qui n'en sont pas dotées. Leur recrutement est organisé par le tribunal judiciaire de Valence pour renforcer les zones qui en sont dépourvues.

Pour postuler, les pièces (copie de la carte d'identité recto-verso, lettre de candidature, CV, attestation sur l'honneur indiquant les obligations déontologiques du conciliateur de justice et les incompatibilités relatives à l'exercice de cette fonction, justificatif de formation ou d'expérience juridique faisant état de compétences relatives à l'exercice de cette fonction) sont à envoyer au tribunal judiciaire de Valence à l'attention du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice par voie postale (Tribunal Judiciaire – 2 Place Simone Veil – BP 2113 – 26000 VALENCE) ou par mail à l'adresse recrutement.tj-valence@justice.fr.