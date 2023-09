Le triomphe d'Andrès Roca Rey et les adieux émouvants de Thomas Dufau dans les arènes de Nîmes

Andrès Roca Rey a triomphé ce samedi dans les arènes de Nîmes pour la troisième corrida de la feria des Vendanges. Le matador péruvien a coupé deux oreilles dans une après-midi également marquée par la despedida, les adieux à la tauromachie, de Thomas Dufau. Le torero landais a coupé une oreille au tout dernier toro de sa carrière. Enfin, Alejandro Talavante a lui aussi coupé une oreille dans une course qui aura uniquement captivé le public dans sa deuxième partie.

ⓘ Publicité

Des adieux peuvent être émouvants, mais ils ne doivent pas être tristes. Pourtant, le public des arènes a longtemps redouté que ceux de Thomas Dufau finissent par le devenir. Mais, fort heureusement, la deuxième moitié de la course aura fait oublier une première partie rugueuse, âpre, limite indigeste où les trois premiers Victoriano del Rio n'étaient clairement pas venus pour faire du sentiment.

L'amitié jusqu'au bout

Par bonheur, les trois suivants allaient enfin permettre aux toreros de s'exprimer pleinement et d'offrir une belle dose d'émotions. Comme celle de Thomas Dufau évidemment, reparti avec une oreille à la hauteur de l'affection que lui avaient témoigné à la fois les aficionados et Andrès Roca Rey. Le Péruvien aura d'ailleurs l'élégance de ne pas sortir en triomphe. Il aurait pu le faire après avoir coupé deux oreilles à l'excellent dernier toro de la course, mais il choisira de quitter les arènes à pied aux côtés de son copain landais à qui il avait dédié cet ultime combat. Parce que l'amitié vaut bien davantage que n'importe quel règlement.