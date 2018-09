Chaud pendant trois mois, ensoleillé surtout en juillet et pluvieux en juin : c'est le bilan de l'été dressé par Météo France. Entre les violents orages du mois de juin dans le Nord Sarthe et les températures quasi caniculaires du mois de juillet, les prévisionnistes décrivent un été "contrasté".

2018 est le troisième été le plus chaud après celui de 2003 et sa canicule très meurtrière et après celui de 1976 et sa longue sécheresse. Il a fait, en moyenne, 21,5°C au Mans : c'est deux degrés et demi de plus que la normale. Avec un record de 35,5°C degrés enregistrés le 6 août dernier. « Les températures augmentent régulièrement, en lien avec le changement climatique », analyse Joël Gueusquin. La durée d'ensoleillement est 12% supérieure à la moyenne, principalement dû au mois de juillet.

Les violents orages de juin : « du jamais vu »

L'autre phénomène marquant de l’été, en Sarthe (période allant du 1er juin au 31 août): les pluies très irrégulières : normales le mois dernier, nettement en dessous de la moyenne en juillet et très fortes pendant la première quinzaine de juin. Avec surtout les orages dans le Nord Sarthe les 9 et 11 juin : 200 millimètres de pluie sont, par exemple, tombés en deux jours à Bonnétable. Du jamais vu : « un phénomène encore jamais observé », relève Météo France.