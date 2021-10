Le troisième procès de Florian Varin, violeur en série, a débuté à Montauban

L'homme de 30 ans est rejugé depuis ce lundi à Montauban. Le dernier procès en appel avait été cassé pour vice de forme. Florian Varin est accusé de six viols et d'une tentative de meurtre à Rennes, La Rochelle, Niort et Toulouse.