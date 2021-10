Le nouveau procès de l'affaire Montanuy au tribunal de Pau

C’est un nouvel épisode dans l'affaire "Dédé le bourricot". Une nouvelle confrontation s’est déroulée ce lundi 4 octobre 2021 au tribunal correctionnel de Pau. Entre l’ancien maire de Bizanos, André Arribes, et un de ses administrés, Jean-Noël Montanuy. Un conflit qui date de 2017 pour non-respect des règles du plan local d’urbanisme, une affaire jugée plusieurs fois au tribunal. L’habitant de Bizanos était jugé ce lundi pour harcèlement moral entre février et juin 2020, pour avoir réalisé et diffusé des images d’âne, des autocollants, des pancartes. En sachant qu'un jour sur une banderole, il avait écrit "Dédé le bourricot" après le passage de l'élu chez lui. Jean-Noël Montanuy a été condamné à 120 jours-amendes à 8 euros.

Il n'a jamais été dit "Le maire de Bizanos est un âne"

Cette fois-ci encore, l'habitant de Bizanos a tout nié. Il explique : "L’âne, c’est une passion, j’ai des ânes chez moi, c’est un animal sympathique." Quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond : "Disons qu’à la retraite, il faut bien s’occuper." Une réponse qui ne plaît guère au vice-procureur de la République, Sébastien Baraldi, qui lance : "17 millions de retraités en France, je vous laisse imaginer l’encombrement de nos tribunaux s’ils avaient les mêmes occupations." L’ancien maire de Bizanos, André Arribes, est présent à l'audience. Il prend la parole : "C’est un provocateur, c’est usant, fatigant, frustrant. Il n’y a que cette personne qui ne respecte pas les règles d’urbanisme et qui n’en fait qu’à sa tête."

"Le tribunal n'est pas là pour soigner les blessures narcissiques des plaignants. [...]C’est la liberté d’expression de mon client qui est remise en cause, s'agace Me Antoine Paulian, l’avocat du prévenu. Si demain, il veut peindre sa voiture avec des ânes, c’est peut être de mauvais goût mais ça n’est pas du harcèlement moral. Il n’a jamais été dit 'le maire de Bizanos est un âne'". En face, Me Thierry Sagardoytho, l'avocat d'André Arribes, demande comme pour clore le débat une fois pour toutes : "Où s’arrête la liberté des uns ? Où commence celle des autres ? C'est une campagne de harcèlement permanent et c'est lui le créateur, le concepteur de cette campagne." Jean-Noël Montanuy avait été relaxé par le tribunal de Pau en septembre 2020, le parquet et la partie civile ont fait appel.