Le trompettiste Ibrahim Maalouf condamné à quatre mois avec sursis pour agression sexuelle sur une collégienne sétoise

Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné ce vendredi le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf à quatre mois de prison avec sursis pour une agression sexuelle sur une collégienne de 14 ans. Le tribunal a également condamné l'artiste à une amende de 20.000 euros. La jeune fille qui l'accuse était à l'époque scolarisée en troisième à Sète et élève au conservatoire de la ville. Elle avait rencontré l'artiste durant l'été 2013 lors d'un concert qu'il donnait au Théâtre de la Mer à Sète. Elle-même étudiait la trompette depuis 2007.

"Est apparu chez elle un malaise croissant avec des atteintes à elle-même : scarifications, boulimie, anorexie. Un certain nombre de troubles parfaitement classiques dans des dossiers d'agression sexuelle sur mineur où l'enfant retourne contre lui le rejet qu'il a de lui-même et de ce corps qui a subi des choses qu'il ne voulait pas."- Me Moquet, l'avocat de la jeune fille