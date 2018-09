Colonzelle, France

Du troupeau, il ne reste que Honey la jument et Jojo le Bouc. Ils ont survécu aux multiples attaques de chien depuis le 21 août à Colonzelle dans la Drôme : "Le matin, quand je suis arrivé, il y avait encore les chiens en train de tuer et de dévorer mes agneaux. Des têtes pendaient. Et puis les attaques ont continué. C'était l'horreur. C'est dramatique."

Pas une première

Laurent Labajo n'en revient toujours pas. Des agneaux dévorés, des brebis, des chèvres, mais aussi Indienne, une pouliche de 5 mois. C'était l'animal préféré de Laurent Labajo : "Moi, la pouliche, j'avais tout fait pour l'acheter, très chère. Sa maman venait des Etats-Unis. Indienne était gentille, douce, magnifique. Mourir comme ça, c'est terrible."

Ce n'est pas la première fois que des bêtes de l'éleveur sont tuées. Quinze brebis avaient été tuées par un chien errant en 2015. En 2017, 130 volailles sont mortes.

Une cagnotte sur Leetchi

Aujourd'hui, la jument et le bouc sont très stressés et court partout dans leur enclos. Dans les champs à côté, il reste 8 cadavres. L'éleveur est allé porter plainte.

