Le "tueur de DRH" assistera t-il à son procès devant la Cour d'Assises de la Drôme ?

A quelques jours de l'ouverture du procès de celui que l'on a surnommé le "tueur de DRH" devant la Cour d'Assises de la Drôme, la possibilité qu'il refuse d'être présent dans le box des accusés est sérieusement envisagée par les avocats des familles de victimes. Gabriel Fortin, 48 ans, ingénieur au chômage, est accusé d'avoir assassiné Patricia Pasquion, conseillère au Pôle Emploi de l'avenue Victor Hugo à Valence et Géraldine Caclin, DRH chez Faun à Guilherand-Granges le 28 janvier 2021. Il est également accusé de l'assassinat d'Estelle Luce, DRH chez Knauf à Wolfgantzen dans le Haut-Rhin le 26 janvier 2021. Il doit également répondre d'une tentative d'assassinat sur un autre DRH à Wattwiller.

Gabriel Fortin fuit la procédure judiciaire depuis son arrestation

La présence de l'accusé à l'audience est obligatoire à deux moments : au début du procès pour décliner son identité ; à la fin, pour entendre le verdict. Entre temps, il a le droit de s'éclipser. Gabriel Fortin sera extrait tous les jours de sa cellule à la prison de Valence, mais il pourra passer l'audience dans les geôles du tribunal s'il le veut, derrière la salle où auront lieu les débats, à l'abri des regards et des questions.

Une option envisagée parce que Gabriel Fortin se désintéresse de la procédure judiciaire depuis le début souligne Me Hervé Gerbi, avocat de trois soeurs de Patricia Pasquion : "il l'a montré par son refus de répondre aux questions dans le cadre de sa garde à vue, puis dans le cadre de son audition devant le juge d'instruction, par son refus de répondre aux questions devant l'expert psychiatre, par son refus de collaborer au moment des reconstitutions. Il vient de le démontrer encore là par son refus de recevoir des actes de procédure, notamment la liste des témoins que nous avons fait citer."

"Qu'il vienne, qu'il nous dise" lance un avocat des parties civiles

Gabriel Fortin semble "dans la fuite" renchérit Me Dominique Arcadio, qui défend les intérêts du mari de Géraldine Caclin et de ses deux enfants : "on a un peu peur de boxer une ombre, quelqu'un qu'on ne verra pas. J'espère me tromper. Si j'avais un message à lui faire passer, ce serait celui-là : qu'il vienne et qu'il nous dise. Pourquoi ? Comment ? Et peut-être aussi qu'il mesure ce qu'il a fait et à quel point il a détruit la vie de certaines personnes et de leur entourage proche. Il faut qu'il puisse affronter cette situation qu'il a créée. Cela s'appelle : le courage."

D'après nos informations, Gabriel Fortin n'a reçu ses avocats que trois fois en deux ans et demi de détention. Ses avocats qui ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant.