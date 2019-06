Le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Rançon, reconnaît le viol et le meurtre d'Isabelle Mesnage dans la Somme en 86

Interrogé depuis mardi sur le meurtre d'Isabelle Mesnage en 1986 dans la Somme, le tueur en série Jacques Rançon a reconnu les faits selon un communiqué du parquet d'Amiens ce jeudi 20 juin 2019. Il est mis en examen pour viol et assassinat dans cette affaire.

Jacques Rançon dit "le tueur de la gare de Perpignan" est mis en examen pour assassinat et viol dans l'enquête sur la mort d'Isabelle Mesnage dans la Somme en 1986.

Amiens, France

Le 28 juin 1986, Isabelle Mesnage, informaticienne âgée de 20 ans, disparaissait à proximité de Fouilloy dans la Somme alors qu'elle se rendait à un rassemblement de la jeunesse catholique dans le Pas de Calais. Son corps était retrouvé quelques jours plus tard dans un bois sur la commune de Cachy. Le tueur dit "de la gare de Perpignan", Jacques Rançon est mis en examen pour viol et assassinat ce jeudi 20 juin 2019 dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre, plus de trente ans après les faits. Selon un communiqué du parquet d'Amiens, Jacques Rançon a reconnu les faits à plusieurs reprises, en donnant de nombreux détails.

Face aux magistrats instructeurs amiénois, lors de sa garde à vue "où il ne souhaitait pas l'assistance de son avocat" précise le Parquet, Jacques Rançon a expliqué avoir enlevé Isabelle Mesnage alors qu'elle faisait du stop. Il l'aurait ensuite frappée, violée et étranglée. Selon le communiqué du procureur de la République d'Amiens, Jacques Rançon a expliqué aux juges qu'il s'agissait de "son tout premier meurtre".

Condamné l’an dernier à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre de deux jeunes femmes à à Perpignan à la fin des années 90, Jacques Rançon, Picard, était entendu sur la disparition d'Isabelle Mesnage depuis mardi à la gendarmerie de Béziers. Un non-lieu avait été rendu en 1992 mais, après une intervention de la famille de la victime, le parquet d'Amiens a diligenté une enquête à partir d'avril 2018.