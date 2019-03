Le tueur des deux gendarmes de Collobrières fait une nouvelle fois parler de lui en détention

Var, France

C'est lors d'une escorte pour le mener à la douche mardi qu'Abdallah Boumezaar s'en est pris violemment à un surveillant, lui assénant un coup de couteau, une arme fabriquée artisanalement. La blessure, nécessitant 13 points de suture, a frôlé la carotide d'un millimètre selon un collègue de la victime, joint par France Bleu Provence. Le tueur des deux gendarmes Alicia Champlon et d'Audrey Bertaut à Collobrières en 2012 purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie de 30 ans de sûreté dans un établissement pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne) après sa condamnation en 2015 par la cour d'assises du Var. La mort de ces deux jeunes femmes dans des conditions extrêmement violentes avait suscité une très vive émotion en France.

Abdallah Boumezaar est arrivé dans cet établissement de Château-Thierry il y a environ un an, selon un surveillant qui explique que "cela allait à peu près bien jusque là. Mais mes collègues et moi, on avait déjà émis des doutes sur l'accueil de ce détenu dès son arrivée vu son profil. Pourtant, on lui a donné toutes ses chances." Ce détenu particulièrement signalé a eu en effet accès aux cours dispensés par un enseignant, à des séances d'ergothérapie. Il a même été auxiliaire d'étages. "Mais on sentait quand même qu'il avait des problèmes, dans ses propos et son attitude" détaille un autre agent de la pénitentiaire. Cela se serait amplifié il y a environ un mois, engendrant son placement à l'isolement parce qu'il était devenu encore plus dangereux pour autrui et pour les autres. Une analyse qui s'est confirmée avec cette agression très violente au moment d'une escorte à la douche. "C'est passé à un millimètre de la carotide du collègue. Ce qu'on redoute le plus, c'est que la prochaine fois, il arrive à ses fins", détaille le même surveillant.

Une douleur insoutenable pour les familles des victimes

L'annonce de cette agression très violente a une nouvelle fois fait revivre l'horreur aux familles d'Alicia Champlon et d'Audrey Bertaut. Maître Virginie Pin, très proche de ces familles endeuillées, confirme que "ces nouveaux faits ont réactivé une douleur immense". L'avocate n'est néanmoins pas du tout étonnée par ce comportement d'Abdallah Boumezaar. "C'estun psychopathe qui est dans la froideur affective totale. Et il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre puisqu'il purge la peine la plus longue de notre système judiciaire. Il représente donc à ce titre, au quotidien pour le personnel pénitentiaire, une menace".

Après les faits, Abdallah Boumezaar a été placé en garde à vue à l'issue de laquelle il a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Soissons pour violences aggravées. Il a été condamné à six ans de prison ferme avec mandat de dépôt, indique ce vendredi le parquet de Soissons.

