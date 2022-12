Le tueur en série français qui a inspiré la série Netflix "Le Serpent" libéré de sa prison népalaise

Retour en France pour le tueur en série français Charles Sobhraj, lié à au moins une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970. Celui qui a inspiré la série Netflix "Le Serpent", a été libéré ce vendredi 23 décembre de sa prison népalaise, et immédiatement transféré vers la France où il est attendu samedi matin. "Je vais bien. J'ai beaucoup de choses à faire et je dois poursuivre des gens en justice. Y compris au Népal" a-t-il confié à l'AFP dans l'avion qui le conduit en France. Charles Sobhraj ajoute être "innocent" des meurtres dont on l'accuse au Népal.

ⓘ Publicité

Le tueur en série a été transporté dans un fourgon de police jusqu'à l'aéroport de Kathmandou, d'où son avion a décollé à 13 heures 15 heure française. "Le Serpent" a besoin d'une opération à cœur ouvert, et sa remise en liberté est conforme à une loi népalaise autorisant la libération des prisonniers alités ayant déjà purgé les trois quarts de leur peine, selon la justice népalaise qui a ordonné mercredi qu'il soit expulsé dans les 15 jours vers la France.

Meurtrier diabolique

La décision de libérer Charles Sobhraj, 78 ans, emprisonné dans cette république himalayenne depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains, a été prise par la Cour suprême du Népal mercredi. Le tueur en série devait initialement être libéré jeudi mais sa libération a été retardée d'un jour en raison de problèmes logistiques et juridiques.

Citoyen français d'origine vietnamienne et indienne, Charles Sobhraj a commencé à parcourir le monde au début des années 1970 et s'est retrouvé dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, il se liait d'amitié avec ses victimes , souvent des routards occidentaux sur la piste des hippies des années 1970, avant de les droguer, de les voler et de les assassiner.

Photo de Charles Sobhraj, 78 ans aujourd'hui, prise dans l'avion, peu avant le décollage vers Paris, ce vendredi 23 décembre. © AFP - ATISH PATEL / AFP

Une vie adaptée en série par Netflix

Surnommé le "tueur au bikini" en 1975 après la découverte du corps vêtu d'un seul bikini d'une Américaine sur une plage de Pattaya en Thaïlande, cet homme suave et sophistiqué a été lié à plus de 20 meurtres. L'autre surnom de Charles Sobhraj, "Le Serpent", lui vient de sa capacité à prendre d'autres identités pour échapper à la justice. Il est devenu le titre d'une série à succès réalisée par la BBC et Netflix qui s'inspire de sa vie.

Arrêté en Inde en 1976, il a passé 21 ans derrière les barreaux, marqués par une brève évasion en 1986 après avoir drogué les gardiens de prison. Il avait finalement été recapturé dans l'Etat indien du Goa. Libéré en 1997, il s'est retiré à Paris mais a refait surface en 2003 au Népal, où il a été repéré dans le quartier touristique de Katmandou et arrêté.

L'année suivante, un tribunal l'a condamné à la prison à vie pour l'assassinat en 1975 de la touriste américaine Connie Jo Bronzich. Dix ans plus tard, il a aussi été reconnu coupable du meurtre du compagnon canadien de Mme Bronzich.