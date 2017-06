Le frontiste valentinois Bernard Sironneau mis en cause pour ses publications racistes sur les réseaux sociaux

Le conseiller municipal FN de Valence et candidat aux législatives fait partie des 97 pointés du doigt par BuzzFeed. Le site d'information a vérifié les comptes twitter et facebook de tous les candidats Front National et relevé des publications racistes et homophobes.

Un Drômois parmi les candidats FN aux législatives mis en cause par le site d'information BuzzFeed. Les journalistes de ce média ont remonté les fils twitter et facebook des 573 candidats frontistes aux élections des 11 et 18 juin. Et sur les comptes de 97 d'entre eux, ils ont découvert des messages racistes, islamophobes, antisémites et homophobes.

Bernard Sironneau, conseiller municipal à Valence et candidat sur la première circonscription de la Drôme a lui aussi "liké" ou partagé ce genre de publications.

Capture d'écran du site d'information BuzzFeed - Florence Gotschaux

"Ce n'est pas du racisme" - Bernard Sironneau

Bernard Sironneau mis en cause par le site d'information BuzzFeed Copier

Le candidat valentinois nie formellement toute intention raciste. Il affirme viser l'islam radical et non l'islam.

La meilleure défense étant l'attaque, Bernard Sironneau parle de "racisme anti-Front National". Car il estime que d'autres, à Valence, tiennent aussi des propos racistes sans être inquiétés. Dans son viseur: l'ancien président du Conseil départemental Patrick Labaune, qui a évoqué lors d'un entretien privé, enregistré à son insu, "l'arabisation de Valence".

La ligue des Droits de l'homme réagit à l'enquête de BuzzFeed et rappelle que le racisme est un délit et non une opinion.