Le Vaucluse classé en risque feu de forêt "exceptionnel" ce mardi

Le département de Vaucluse sera classé en risque feu de forêt "exceptionnel" ce mardi à cause de la sécheresse et du vent. C'est une première depuis le début de l'été.

Vaucluse, France

Pour la première fois depuis le début de l'été, le Vaucluse sera classé en risque feu de forêt "exceptionnel" ce mardi, à cause de la sécheresse et du vent qui va souffler en rafales de mistral jusqu'à 75 km/h. L'air sera sec et chaud avec 28 degrés, prévient Météo France. Les secteurs du Ventoux, du Luberon et le Haut-Vaucluse seront les plus à risque.

Tous les massifs forestiers seront donc interdits d'accès et de circulation. Aucune dérogation n'a été accordée par la préfecture, il faudra donc annuler votre randonnée ou votre promenade. Des effectifs supplémentaires de pompiers seront prépositionnés pour prévenir les incendies et réagir rapidement en cas de départ de feu.

La préfecture appelle les habitants du département à être vigilants : ne pas fumer, de jamais allumer de feu, ne pas circuler sur les pistes réservées à l'accès des secours et contacter le 18 ou le 112 en cas d'incendie, en précisant clairement votre localisation et en vous éloignant de la zone d'incendie.