Le Vaucluse est le quatrième département le plus cambriolé de France

Aucune région n'est épargnée par les cambriolages mais celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur est particulièrement touchée. En 2022, la région PACA est la deuxième région de France la plus cambriolée selon une étude réalisée par l'INSEE. Le Vaucluse n'y échappe pas. Notre département est le deuxième en région PACA, juste derrière les Bouches-du-Rhône.

Le Vaucluse est même le quatrième département le plus cambriolé de France avec 9, 6 logements sur 1.000 concernés par une tentative ou d'un cambriolage l'année dernière. La particularité du Vaucluse et des Bouches du Rhône est que ce sont les seuls départements où les cambriolages ont lieu davantage dans des communes pauvres que dans les communes riches.

Selon cette étude, les zones les plus touchées en Vaucluse sont celles d'Avignon et de Carpentras avec plus de 11 cambriolages pour 1.000 habitations. Pour l'Insee, ces cambriolages se produisent deux fois plus souvent dans les villes que dans les villages ou dans la campagne. Les zones les moins touchées sont la vallée du Calavon autour d'Apt et l'Enclave des Papes autour de Valréas.

D'ailleurs, en zone gendarmerie, 600 cambriolages ou tentatives de cambriolages ont été recensés en janvier, février, mars, et avril 2023. Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à l'année dernière à la même époque. Les gendarmes ont interpellé 49 personnes depuis le 1er janvier. Le taux de résolution des affaires est de 8%, en hausse de près de deux points.