Dordogne : apprendre aux écoliers à faire du vélo en toute sécurité

Ce lundi, les élèves de l'école Marcel Fournier de Trélissac en Dordogne ont participé à l'opération "La Route se Partage". Des quizz et un parcours de vélo grandeur nature au milieu de la cour de récréation pour sensibiliser les écoliers à la sécurité routière !

Ce lundi matin pas de dictée ou de problème de math pour les enfants à l'école Marcel Fournier de Trélissac . Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont enfourché leurs vélos et slalomé entre les panneaux de signalisations pour s'initier à la sécurité routière. Une quarantaine d'enfants leurs casques de vélo vissés sur la tête, ils ont participé à l'opération "La Route se Partage".

Les élèves et leurs professeurs se sont lancés dans l'opération "La Route se Partage" © Radio France - Manon Derdevet

Un quizz dans le préau et un circuit de vélo

Le préau et la cour de récré ont été réquisitionnés pour l'occasion. D'un côté un questionnaire pour tout savoir sur l'équipement du parfait cycliste ou encore la signalisation, de l'autre un circuit avec des feux rouges et des stops pour apprendre aux petits les fondamentaux du code de la route. Il y avait également un atelier ludique pour montrer aux élèves à prendre conscience des dangers de la route et les sensibiliser à respecter les codes de la route. Un partage de la voie souvent ignoré par les jeunes cyclistes. Le département, en coopération avec des bénévoles de l'association Prévention Maïf et les professeurs de l'école, a organisé cette opération au coeur même de l'école primaire.

"Il y avait un groupe qui faisait les piétons et un autre qui faisait les cyclistes, et on apprenait à faire la circulation et à respecter les règles de la route" Lison 10 ans "On se rend compte que faire du vélo peut-être vraiment dangereux parce que beaucoup de conducteurs ne font pas attention." Lola 10 ans "On a appris à bien s'équiper avec un casque et des protection. Je ferai beaucoup plus attention maintenant." Louan 10 ans

Des gourdes, des affiches et des questionnaires pour récompenser les enfants

Souvenir de cet atelier inédit dans l'école, les enfants ont reçu des questionnaires, des posters, des affiches ou encore des gourdes à l’effigie de l'opération. Le tout remis par le maire de Trélissac, Françis Colbac et la préfète du département, Anne Gaëlle Baudouin Clerc.

"On va avoir beaucoup de vélos sur les routes ces prochains jours avec le passage du Tour de France en Dordogne et c'est l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur la sécurité routière et de venir expliquer aux enfants les précautions qu'ils doivent prendre en tant que jeunes cyclistes. L'année dernière cinq cyclistes ont perdu la vie sur la route et il y a eu 14 accidents. Le nombre d'accidents augmente d'années en années. Nous devons faire de la prévention auprès des enfants et les aider à sensibiliser leurs parents par la suite." Anne Gaëlle Baudouin Clerc, préfète de Dordogne.

L'opération "La Route se Partage" n'est pas terminée en Dordogne. Elle se poursuivra durant tout le Tour de France, le 10 juillet à Périgueux sur la place de la clautre à l'espace "les ateliers du Tour" et le 11 juillet au Village du Tour place Tourny.