Le Vendée Globe 2020 devrait battre un record de participation

L'édition 2020/2021 du Vendée Globe qui partira le 8 novembre des Sables d'Olonne pourrait battre des records de participation. 34 concurrents pourraient être au départ de ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. En 2016, ils étaient 29 sur la ligne de départ.

Les Sables-d'Olonne, France

34 skippers ont d'ores et déjà déposé leur dossier pour participer à la 9ème édition du Vendée Globe qui partira le 8 novembre 2020 à 13 heures 02 des Sables d'Olonne. D'autres pourraient suivre car les marins ont jusqu'au 1er novembre prochain pour faire acte de candidature. Face à cet engouement, les organisateurs de l'événement ont pris la décision de modifier le règlement de la course afin d'augmenter le nombre de places au départ. 34 concurrents au maximum pourront participer à l'épreuve contre 30 jusqu'à présent.

En 216, ils étaient 29 sur la ligne de départ du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. L'épreuve se dispute sur des voiliers monocoques de 60 pieds, soit 18 ,28 mètres. Armel Le Cléac'h a remporté la course en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes.