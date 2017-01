Le verdict du procès en appel de Luxleaks sera rendu le 15 mars

L’ultime journée du procès Luxleaks s’est achevée lundi 9 janvier à la Cour d’appel de Luxembourg. Les lanceurs d’alerte Antoine Deltour et Raphaël Halet ont demandé la relaxe. Le verdict sera rendu le 15 mars.

Devant et dans la salle d’audience de la Cour d'appel de Luxembourg, une cinquantaine de soutiens aux lanceurs d’alerte, qui applaudissent dès que la défense prend la parole. Ils sont venus pour demander la relaxe de de Raphaël Halet et d'Antoine Deltour lors de la dernière audience du procès en appel Luxleaks, lundi 9 janvier à Luxembourg. La relaxe, c'est d'ailleurs la seule conclusion possible pour les défenseurs.d'Antoine Deltour et de Raphaël Hallet.

Une quarantaine de personnes pour soutenir Deltour et Halet au dernier jour du proces #Luxleaks pic.twitter.com/G4JbZ7FMLN — rachel noel (@parentnoel) January 9, 2017

Les deux Lorrains comparaissent pour avoir dévoilé des documents fiscaux confidentiels de grandes multinationales comme Apple ou Ikéa. Le 19 décembre, le parquet luxembourgeois a requis des peines plus clémentes qu'en première instance : six mois de prison et une amende de 1.500 euros pour Antoine Deltour. Et une amende pour Raphaël Hallet.

L’acquittement comme seule solution

Lors de cette dernière journée, l'avocat général a reconnu qu'ils étaient en partie des lanceurs d'alerte, mais que tous les critères n'étaient pas réunis. Il s'est interrogé sur la bonne foi d’Antoine Deltour au moment où celui-ci a dérobé les documents. Il a aussi minimisé la qualité des documents apportés par Raphaël Halet

"Je ne pourrais pas comprendre une condamnation pour avoir agit en citoyen" - Antoine Deltour

Le défenseur d’Antoine Deltour, William Bourdon, a conclu en martelant que l'intérêt général était considérable et que l’acquittement était la seule solution.

Même position de Raphaël Halet qui veut même qu'au vu de ce procès, on aille encore plus loin dans la lutte contre l'optimisation fiscale "Même, si le procès est fini, le combat continue car des millions de citoyens sont au courant. Quand on aura des candidats à l’élection présidentielle qui parleront de cela, on aura aussi avancé".

Le verdict en appel sera rendu le 15 mars.