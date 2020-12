Vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de l'inconnue du Frasnois

Alexandre Verdure est condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une prostituée roumaine de 18 ans. Il est reconnu coupable de la mort de Mihaela Miloiu tuée en Suisse et dont le corps a été retrouvé dénudé et défiguré au Frasnois (Jura) en novembre 2016.

La cour d'assises du Doubs a rendu son verdict ce vendredi soir dans le procès du meurtre d'une prostituée roumaine de 18 ans, en novembre 2016. Elle condamne Alexandre Verdure à vingt ans de réclusion criminelle.

Après trois jours d'audience, ce seul accusé est reconnu coupable de la mise à mort de Mihaela Miloiu, à Sullens près de Lausanne dans la nuit du 29 au 30 novembre 2016 puis d'avoir transporté le corps jusqu'au Frasnois (Jura). Défigurée, la victime a été massacrée de 15 coups au visage et 26 coups de couteau sur le corps.

Je ne veux pas prendre pour un crime que je n'ai pas commis. - l'accusé

Dans ses derniers mots avant le délibéré, l'accusé a déclaré : "Je ne veux pas prendre pour un crime que j’ai pas commis." Il s'est excusé auprès de la famille de la victime (absente) d'avoir laissé le corps nu dans un bois, avant d'ajouter : "Ce que je veux, c’est sortir au plus vite pour retrouver mon fils."

Ses avocats plaident le doute

Pendant leurs plaidoiries, ses deux avocats ont soulevé les doutes qui persistent et appelé à éviter une erreur judiciaire. "Je suis persuadé que cette affaire n’a pas dit son dernier mot", a lancé Me Sylvain Cormier, alors que Me Emmanuelle Huot a insisté : "On ne condamne pas pour meurtre avec le moindre doute".

30 ans de réclusion criminelle requis

Car depuis son arrestation, l'accusé clame son innocence. Il attribue le meurtre à deux proxénètes qui l'auraient braqué, menacé et sommé de se débarrasser du corps. Une version démontée point par point par l'avocat général. "Tout accuse Alexandre Verdure d'avoir donné la mort" selon Etienne Manteaux, qui démontre l'innocence des deux proxénètes.

Il souligne ensuite l'élimination des preuves : le couteau du crime, les vêtements et le téléphone de la victime… "Tout va être mis en œuvre pour éviter qu'on remonte à lui", martèle-t-il. Il note également l'absence totale d'émotion et le risque de récidive, qui ressortent des expertises psychiatriques. Etienne Manteaux a requis la peine maximale, soit 30 ans de réclusion criminelle.

"Un crime abominable"

L'avocat des parties civiles a appelé à reconnaître la culpabilité de l'accusé "pour l'honneur et la mémoire de Mihaela Miloiu", victime d'un "crime abominable". Pour Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, "le dernier regard que Mihaela a vu chez l’être humain, la dernière image avec laquelle elle a quitté ce monde c’est le regard fou, atroce de M. Verdure".

L'élucidation de cette affaire a duré de nombreux mois, grâce à une enquête menée sur trois pays, qui a permis d'identifier la victime et de confondre le suspect.