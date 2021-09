Le verdict rendu ce vendredi dans le procès en appel du Tarbais jugé pour assassinat et tentative d'assassinat

C’est ce vendredi 1er octobre que le verdict doit être rendu dans l’affaire de Guillaume Arzel. Un Tarbais d'une trentaine d'années jugé en appel à la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, pour assassinat sur Xavier, le compagnon de son ex et pour tentative d’assassinat sur son ancienne copine Caroline. Les faits se sont produits le 3 septembre 2017 à Tarnos dans les Landes. Déjà au premier procès, l'accusé disait qu'il n'avait rien préparé, qu'il voulait se suicider devant son ancienne copine. Le jeudi a été rythmé par les auditions des témoins mais aussi par l’interrogatoire de l’accusé sur les faits. La grande question à laquelle il a dû répondre est celle de sa volonté de se suicider.

Pourquoi se suicider devant elle ?

Les réponses de Guillaume Arzel sont souvent brèves et vagues ce jeudi. Quand la présidente, Dominique Coquizart, demande : "Pourquoi, alors que vous êtes en soirée, vous voulez vous suicidez ? Pourquoi ce soir-là ?" Lui répond : "Je ne sais pas. Cette idée-là date de bien longtemps. C’est un mélange de tout, d’émotions, de l’avoir recroisée, je ne sais pas." La présidente poursuit : "Vous auriez pu vous suicider chez vous en laissant une lettre. Pourquoi le faire devant elle ?" "Elle ne se rendait pas compte de ce que je ressentais, répond Guillaume Arzel. Sur le moment je pense qu’il n’y a que ça pour la faire réagir."

La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Marion Aquilina

Me Philippe Saladin, l’avocat de la jeune femme, Caroline, s’agace un peu : "C’est quoi votre plan suicidaire ?" Guillaume Arzel, hésitant : "_Je savais que j’allais en finir mais quand, comment, où… je ne savais pas_." Me Saladin insiste : "Ce n’est pas un peu extrême de se suicider devant votre ex-compagne ?" Alors l'accusé décrit : "J’imagine que je suis face à elle et je tire et c’est tout." Finalement, c'est Me Antoine Tugas, son avocat à lui, qui l'aide le plus en lui demandant si cette idée de suicide n'était pas une forme de chantage : "Vous espérez qu'elle revienne en vous suicidant ?" "C'est exactement ça", conclut le jeune homme dans le box des accusés.

Un an après le premier procès la douleur de la famille est encore plus grande

L'avocat de l'accusé, Me Antoine Tugas, assure que c'est un cas d'amour folie qui conduit à la haine destructrice : "."Le fait qu'on lui reproche aujourd'hui est le fait d'un instant. C'est un fait circonstanciel qu'il a parce qu'il a, happé par une émotion, déclenché une violence. C'est un fait qui est complètement isolé, à tel point qu'un expert a parlé de sidération. À partir du moment où on est stupéfait de quelque chose, on ne peut pas l'avoir préparé." Une version qui agace l'avocat de la famille de Xavier, le compagnon de son ex-copine, Me Marc Azavant : "Il y a de la frustration, il y a de l'amertume, il y a de la colère et de l'incompréhension. Guillaume Arzel n'a ni maladie mentale, ni pathologie mentale. Il est incapable de dire la vérité. Un an après le premier procès la douleur de la famille est encore plus grande."