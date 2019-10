Le vététiste de Poussan porté disparu a été retrouvé mort dans la garrigue

Arnaud Ravaux porté disparu depuis dimanche a été retrouvé mort ce mercredi en fin de journée près de Cournonterral. Sa disparition mobilisait ce mercredi plus de 250 personnes, gendarmes et bénévoles.

Cournonterral, France

Le corps d'Arnaud Ravaux, 45 ans, a été retrouvé sans vie ce mercredi vers 17h dans un secteur de garrigue près de Cournonterral, où son portable bornait ce midi encore. Cet habitant de Poussan était porté disparu depuis dimanche. Sa femme avait donné l'alerte en fin de journée parce qu'il n'était pas rentré de son circuit en VTT dans le massif de la Gardiole.

Un très important dispositif de recherche avait été déployé sur un vaste secteur allant de Fabrègues, à Villeveyrac, et Cournonterral. Une centaine de gendarmes mobilisés, appuyés par des policiers municipaux et depuis hier mardi de plus en plus de bénévoles. Ils étaient 150 aujourd'hui à être venus apporter leur aide.