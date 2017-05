Le vététiste porté disparu depuis trois jours a donné signe de vie ce jeudi matin

Recherché depuis lundi, l'homme de 52 ans a envoyé un message ce jeudi matin mais n'a pas encore été localisé. Les recherches sont toujours en cours.

Il n'avait donné aucun signe de vie depuis lundi mais la situation a évolué ce jeudi matin. Laurent H., un homme de 52 ans habitant Uzos, a envoyé un message avec une tablette par l'intermédiaire d'un réseau Wifi. Il n'a cependant donné aucune information sur le lieu où il se trouvait dans son message. Les recherches sont toujours en cours pour tenter de localiser le signal internet.

L'appel à témoins est maintenu

Laurent H.a quitté son domicile de Uzos à 15 heures ce lundi pour une ballade à VTT. Ce sportif amateur fait parti du club de course à pied des Aigles de Pau et pratique le VTT depuis plusieurs années. Des battues ont été organisés par ses proches et des volontaires depuis sa disparition. Le périmètre de recherches est très large.

L'appel à témoins lancé hier par la gendarmerie de Pau est maintenu. Laurent H. "mesure 1,75 mètre et a une corpulence athlétique. il est chauve, avec une barbe de quelques jours. Il est susceptible de porter un short noir, un tee-shirt noir ou de couleur claire. Il circulerait dans le secteur de Pau-Uzos-Gan. Son VTT est de couleur noire, un ancien modèle."

Toutes les personnes susceptibles d’apporter des éléments peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Gan au 05 59 21 92 19.