Loire, France

Le prêtre Éric Molina, qui était le vicaire général de Saint-Étienne (Loire), est suspendu. L'évêque de Saint-Etienne Sylvain Bataille communique ce jeudi par communiqué : "Je vous informe avoir relevé le Père Éric Molina de sa fonction de vicaire général. Au début de l'été, j'ai appris qu'il avait entretenu, il y a quelques années, des relations inappropriées et posé des gestes déplacés, relevant d'un abus d'autorité et de confiance, dans le cadre de l’exercice de son ministère. Une personne a subi ces abus et en reste profondément blessée et meurtrie."

Le communiqué poursuit : "Le Père Éric Molina a reconnu les faits rapportés et, pour une totale clarté, j'en ai fait un signalement au Procureur de la République. Dans le contexte actuel, ce même souci de clarté et de transparence m'amène à préciser que la victime, une jeune femme, allait avoir 17 ans au début de la relation."