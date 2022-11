Le Vicaire général du diocèse de Bayeux-Lisieux démis de ses fonctions

Une enquête canonique est ouverte à l'encontre du père Laurent Lair. L'Evêque du diocèse de Bayeux-Lisieux l'a démis de toutes ses fonctions de Vicaire général pour ne pas avoir tenu ses "engagements ecclésiastiques".

ⓘ Publicité

Un courrier adressé à toutes les paroisses du diocèse Bayeux-Lisieux

C'est dans un courrier adressé ce jeudi à toutes les paroisses de son diocèse que l'Evêque de Bayeux-Lisieux a annoncé avoir retiré au père Laurent Lair "toutes ses fonctions de Vicaire général". Âgé de 64 ans, le religieux a "commis des faits contraires à ses engagements ecclésiastiques". La nature des faits n'est pas précisé mais il ne s'agit de "rien relevant du pénal" assure la communication du diocèse. Pas question d'actes de pédophilie, d'abus sexuels ou de détournements de fonds. Le bras droit de l'Evêque n'a pas non plus entretenu de relation avec une femme.

Une enquête canonique est ouverte, elle pourrait durer plusieurs mois

Le comportement du père Lair a été signalé par une personne extérieure et ces faits récents nécessitent aujourd'hui des éclaircissements et la confrontation de plusieurs parties précise le diocèse. Ce sera l'objet de cette enquête canonique prévue pour durer plusieurs mois et menée par un official, un juge ecclésiastique.

Nommé Vicaire général en juin 2021, le père Lair était "un père rayonnant à la parole recherchée" souligne la communication de l'Evêque. Démis de ses fonctions, il quitte la maison diocésaine à Caen mais continuera de résider dans le Calvados le temps de l'enquête.