Nicolas Bay, le vice-président de Reconquête, mis en examen après une plainte du rappeur havrais Médine

Il avait accusé Médine d'être proche de la "mouvance islamiste" lors de la campagne des élections régionales en 2021.

Nicolas Bay est mis en examen suite à une plainte déposée par le rappeur havrais Médine en juin 2021, a confirmé ce mercredi 18 mai 2022 l'entourage de l'artiste, ainsi que Nicolas Bay, joint par SMS.

Mise en examen pour diffamation

Le désormais vice-président du parti d'Eric Zemmour "Reconquête !" est mis en examen pour diffamation.

Alors qu'il était candidat à l'élection régionale en Normandie en 2021, Nicolas Bay avait ciblé l'artiste dans l'un de ses tracts de campagne, accusant le rappeur d'être proche de "la mouvance islamiste".

L'ancien cadre du Rassemblement national avait notamment fustigé l'aide financière accordée par la région Normandie pour la production d'un documentaire intitulé "Médine Normandie" autour de la vie de l'artiste.

Contacté ce mercredi 18 mai 2022, Nicolas Bay confirme sa mise en examen et se dit prêt à assumer ses propos dans un sms envoyé à la rédaction : "Je m'attacherai à démontrer sans difficulté lors du procès la réalité de ce que j’ai dit à savoir que Médine s'est caractérisé par des liens biens réels, publics et qu'il a lui-même reconnu avec des associations et des personnalités de cette mouvance [islamiste ndlr]."

Une autre plainte contre Aurore Bergé

Médine a également porté plainte contre Aurore Bergé pour diffamation publique. La députée LREM des Yvelines l'avait qualifié de "rappeur islamiste" et l'accusait d'appeler au meurtre, en référence aux parole d'une de ses chansons.

Des mots sortis de leur contexte, selon le rappeur.