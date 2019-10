Le vieux chêne de Grambois deviendra-t-il l'Arbre de l'année 2019 ?

Le village de Grambois en sud Luberon retient son souffle. Son vieux chêne d'au moins 400 ans va-t-il être sacré Arbre de l'année 2019 ? Il a déjà été sélectionné plus bel arbre de la Région. Les internautes ont jusqu'au 2 décembre pour voter en sa faveur.

Puissance et majesté : le vieux chêne de Grambois impose le respect

Grambois, France

Du haut de ses 400 ans, il impose le respect et invite à réfléchir au temps qui passe. Le vieux chêne trône à l'entrée du village de Grambois en sud Luberon. Ses dimensions laissent sans voix : 16 mètres de hauteur, des branches maîtresses de 20 mètres de longueur pour un diamètre global d'environ 40 mètres ! Déjà sélectionné comme plus bel arbre de la région Provence Alpes Côte d'Azur, il concourt désormais au plan national ; 17 autres arbres d'exception sont en compétition. Les internautes ont jusqu'au 2 décembre pour voter en faveur du "seigneur du village" comme le surnomment affectueusement, les habitants du village.

C'est un peu le grand père du village : une habitante de Grambois

Il faut dire que l'arbre incarne l'âme de Grambois depuis des générations. Les villageois s'y retrouvent pour la fête votive, les enfants des écoles lui chantent des chansons en fin d'année, les boulistes goûtent à son ombre avec bonheur et les élèves du centre forestier de La Bastide des Jourdans viennent y étudier la biologie de l'arbre. Comme un cahier ouvert vers le ciel, un trait d'union entre passé et avenir. C'est sûr, Grambois est très fier de son vieux chêne ; peut-être l'Arbre de l'année 2019 ? A vous de décider en votant sur le site du concours organisé par l'Office National des Forêts et Terre Sauvage. L'arbre lauréat sera dévoilé en décembre.

Au pied du vieux chêne de Grambois : le reportage de Daniel Morin Copier

Christian Salvignol du Centre Forestier Régional de La Bastide des Jourdans attend beaucoup de ce concours Copier

Le chêne multiséculaire de Grambois à deux pas du boulodrome © Radio France - Daniel Morin

Alain Ferreti maire de Grambois et Christian Salvignol du Centre Forestier © Radio France - Daniel Morin

Un trésor au pied du vieux chêne : l'ombre... © Radio France - Daniel Morin