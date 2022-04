Le vieux gréement Le Renard bloqué en mer proche de Saint-Malo

Ce samedi midi, la coque du vieux gréement Le Renard s'est enfoncée dans le sable à cause de la marée basse. Les 26 touristes à son bord ont été immédiatement évacués.

Alors qu'il effectuait un tour en mer au nord de Saint-Malo, le vieux gréement Le Renard s'est bloqué dans le sable ce samedi. En cause? La marée basse. La coque a frotté le fond marin mais elle n'est pas endommagée. 28 personnes se trouvaient à bord: 2 membres d'équipage et 26 touristes. Ces derniers ont été évacués une heure après que le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Corsen ait été alertés. Aucun blessé n'est à déplorer. Pour l'heure, Le Renard attend la marée montante pour pousser le gréement jusqu'au port de Saint-Malo. Il se trouve actuellement à 1,7 mile nautique (environ 2km) du port.