Le village d'Eywiller privé d'électricité durant plusieurs heures à cause de rafales de vent

Le village d'Eywiller (Bas-Rhin) a été victime d'une panne générale d'électricité du vendredi 23 décembre au samedi 24 décembre. La panne est due aux rafales de vent qui ont touché le village selon Enedis.

"J'ai mis des bougies chauffe-plat partout chez moi"

"J'étais en télétravail et d'un coup plus rien. Comme il fait nuit de plus en tôt, on a vite été dans le noir, témoigne Fabien un habitant du village. Je pensais que le courant reviendrait au bout d'une ou deux heures, mais non. Donc j'ai mis des bougies chauffe-plat partout chez moi. Je me suis fait un dîner aux chandelles."

128 foyers ont été concernés par cette coupure de courant. Les techniciens d'Enedis ne sont pas pas parvenus à trouver la raison de la panne le vendredi 23 au soir. La panne s'est donc poursuivi le lendemain matin.

"L'église n'a pas sonné à 6h" poursuit Fabien qui s'inquiétait aussi pour ses courses de Noël placées dans le congélateur. Le courant est finalement revenu aux alentours de 10h dans la matinée samedi 24 décembre.