Le village de Châteauvieux en Creuse va retrouver sa Vierge Marie

Une Vierge va faire son apparition dans le village de Châteauvieux à Pionnat (Creuse). Grâce à la mobilisation d'une habitante et de toute son association, une nouvelle statue va être installée 50 ans après la disparition de la dernière. Cela peut paraître anodin, mais jusqu'à sa disparition cette statue était une vraie "attraction" pour tous les villageois.

"Elle faisait partie du village"

Il y avait une certaine ferveur

Pour accéder à la Vierge, il faut s'enfoncer pendant plusieurs minutes dans la forêt. La nouvelle statue d'1m20 (pour le moment protéger par un sac noir), trône dans une toute petite grotte, juste au dessus d'un immense rocher en granit un peu surélevé : "Je trouve que c'est un coin reposant, un peu mystérieux" confie Marie-Thérèse Guittard, c'est elle qui a voulu réinstaller une statue de la Vierge. L'ancienne statue avait disparu petit à petit dans les années 1970, faute d'entretien : "Elle a commencé à s'abimer, à se fendre et comme elle était en terre cuite, je crois que le gel a fini de l'abimer complètement. Pendant 50 ans, il n'y a pas eu de vierge". Plus de Vierge Marie à Châteauvieux, un sacrilège pour Marie-Thérèse : " Elle fait partie du petit patrimoine de la commune. Comme nous avons les dolmens de Ménardeix, nous avons la Vierge de Châteauvieux". Cette statue était en fait une vraie attraction pour tous les habitants. D'abord, pour la grande procession de l'Ascension tous les ans mais pas seulement. Les villageois s'y rendaient régulièrement : "Nous vivions tous avec cette vierge, croyants et non-croyants. Ce n'était même pas une question de religion ! Elle faisait partie du village" témoigne Marie-Thérèse. Elle poursuit : "A cette saison, au moment du muguet, on allait ramasser le muguet et en passant on laissait un petit bouquet à la Vierge. Il y avait une certaine ferveur". Des habitants laissaient même quelques pièces de monnaie dans les interstices de la roche.

ÉCOUTEZ - "Nous vivions tous avec cette vierge, croyants et non-croyants" explique Marie-Thérèse Guittard Copier

Marie-Thérèse pose fièrement devant le Rocher de la Vierge © Radio France - Flavien Groyer

Pari réussi pour Marie-Thérèse

Marie-Thérèse s'est alors mis en tête de réinstaller la Vierge, elle qui est la dernière personne née à Châteauvieux. Elle a créé une association nommée "Page Vierge". Elle rencontre alors des personnes intéressées par le projet à sa "grande surprise". "Je pensais que cela n'intéresserait personne et je me suis trompée" dit-elle, tout sourire. Le projet a ensuite pris une autre ampleur grâce à de "généreux donateurs". Le bloc de granit a été offert gratuitement à l'association. Un sculpteur de la Souterraine (Creuse) a ensuite accepté de sculpter la Vierge. La statue mesure 1m20 comme la précédente mais "elle est complètement différente, elle est plus moderne mais je n'en dis pas plus car il faut venir la découvrir". L'inauguration de la nouvelle Vierge Marie se tiendra ce dimanche 15 mai à 14h. Le rendez-vous est donné dans le village de Châteauvieux. Un vicaire (représentant de l'évêque, un prêtre et des religieuses seront présents. La statue sera ensuite bénite.

Des pancartes ont même été installées pour se diriger vers la Vierge © Radio France - Flavien Groyer

L'histoire de la Vierge encore méconnue

Je n'ai pas de références historiques, ni de tradition orale

Mais alors qui a installé la précédente Vierge ? Quand et pourquoi ? Autant de questions sans réponses. "Je n'ai pas de références historiques ni de tradition orale. Je me réfère surtout à ma famille" explique Marie-Thérèse Guittard. Cependant, elle a une certitude : "Elle était là dans les années 1870. Je fais notamment le rapprochement avec la Vierge d'Ajain et celle de Roches qui datent de ces années-là". Marie-Thérèse pourrait désormais se pencher dans les archives : "Cela m'étonnerait qu'il n'y ait pas des écrits, c'est à découvrir". Peut-être la prochaine étape ?

La Vierge trône sur un immense rocher © Radio France - Flavien Groyer