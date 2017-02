Le village de Vergèze quadrillé par les forces de l'ordre après un cambriolage à proximité d'une école

Un impressionnant dispositif de gendarmerie a été mis en place à l'intérieur et autour de la commune de Vergèze ce mercredi en fin de matinée. Des témoins avaient signalé des hommes armés à proximité d'une école

Moments d'inquiétude ce mercredi en fin de matinée à Vergèze (Gard). Un impressionnant dispositif de gendarmerie a été mis en place à l'intérieur et autour de la commune. Raison de ce déploiement de forces de l'ordre : des témoins avaient signalé des hommes armés à proximité d'une école.

Ce sont près de 150 gendarmes qui sont déployés, appuyés notamment par des unités spécialisés d'intervention et un hélicoptère. Les forces de l'ordre quadrillent les rues de Vergèze et les principaux axes qui mènent à la commune. Les trois hommes armés ont été signalés tout près d'une école, une zone particulièrement sensible. Les enfants sont confinés dans leur établissement. A ce moment là, les rumeurs les plus folles courent dans le village. Finalement : aucune menace d'attentat, mais un simple cambriolage.

La piste d'un attentat rapidement écartée

Les gendarmes feront très vite le lien avec ce cambriolage qui s'est déroulé à environ deux cents mètres de l'école, au cours duquel les malfaiteurs ont dérobé plusieurs armes. Le vif émoi suscité au sein de la population du village par le gros déploiement de forces de l'ordre sera finalement dissipé assez rapidement.

Les trois cambrioleurs ont réussi à prendre la fuite. Des témoins auraient signalé leur véhicule dans le secteur d'Aigues-Vives, ou encore en direction de l'Hérault. Le dispositif de recherches a été réduit à une cinquantaine de gendarmes en début d'après-midi.