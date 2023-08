Villembits : Après la noyade d'une fillette de deux ans, le village peine à s'en remettre

Les rues de Villembits, dans les Hautes-Pyrénées, sont presque vides ce mardi 15 août. Ils sont rares ceux qui acceptent de parler de l'accident survenu la nuit entre samedi 12 et dimanche 13. En pleine fête du village, aux alentours de deux heures du matin, une mère tombe avec sa fille de deux ans, en poussette, dans les eaux de la rivière Bouès. La fillette mourra à l'hôpital de Pau le lendemain. Aucun fêtard n'a vraiment vu la mère s'éloigner et les rumeurs se multiplient dans le village sur les circonstances de l'accident.

"Je n'arrive plus à dormir après ça"

Deux jours après l'accident, le Bouès est encore agité et profond et son courant est fort. Interrogé, un homme qui péchait la truite sur la rive reconnaît être l'un des secouristes qui a tenté de sauver l'enfant. Il était à la fête, mais au moment d'aller se coucher, aux alentours de 2h du matin, il reçoit un coup de téléphone. C'est un ami qui lui demande de l'aide pour le massage cardiaque. Il raconte comment, pendant un quart d'heure, ils étaient quatre à se relayer pour maintenir le massage avant l'arrivée des secours. Sa voix baisse d'un ton quand il confie que ses efforts n'ont pas suffi. "Je n'arrive plus à dormir après ça, j'en dirais pas plus"

La fête se tenait près de la rivière, à cinq minutes à pied du village © Radio France - Hugo Aussillou

Pourtant, une enquête est en cours, et pour la mener à bien, il faudra interroger une dizaine de témoins du drame. D'après le parquet de Tarbes, cela prendra au moins une semaine. Et il faudra aussi entendre le personnage principal : la mère. La gendarmerie a décidé de lui laisser du temps pour encaisser ce qu'elle a vécu. Du temps qui permettra de faire des analyses d'alcoolémie.

Le parquet de Tarbes a aussi pu clarifier un peu les circonstances de cet accident. Il faisait noir cette nuit sur les rives du Bouès. La mère aurait glissé avec la poussette qui aurait été emportée par le courant avant de disparaître dans le noir. L'adulte serait alors sortie avec peine de l'eau pour aller chercher du secours, mais les gens du village ont mis du temps à retrouver la poussette bloquée non loin de la chute par une petite digue. Ils étaient partis chercher trop loin, pensant qu'elle avait été emportée par le courant. Quand les secours sont arrivés, ils ont réussi à rétablir un pouls, très faible. Mais les dommages étaient irréversibles et l'enfant est morte le lendemain à l'hôpital de Pau.