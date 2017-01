Le village du Vendée Globe de retour aux Sables d'Olonne !

Plus que quelques jours avant l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe. Le français Armel le Cléac'h et Alex Thomson se disputent toujours la première place. Le vainqueur devrait arriver jeudi matin si il n'y a pas de casse. Et depuis samedi pour patienter, le village de la course est de retour.

Alors que les deux leaders de la course, le Français Armel le Cléac'h et le britanique Alex Thomson se disputent la première place de la course, les visiteurs sont déjà nombreux aux Sables-d'Olonne, très impatients.

Depuis samedi, le village est à nouveau ouvert au public. Sous un premier chapiteau, on trouve de très grands écrans qui rediffusent les meilleurs moments de la course grâce aux vacations envoyées par les skippers.

Les visiteurs savourent une nouvelle fois les moments forts de la course © Radio France - Maureen Suignard

Plus loin , il est aussi possible d'assister à l'émission du Vendée Live. Les chroniqueurs font un dernier point sur la course, passent en revue les tendances météo des heures à venir, et font des interview en direct avec des skippers en plein milieu de l'océan.

Les curieux qui ont fait le déplacement racontent que c'est une manière pour eux d'être dans l'ambiance de la course à quelques jours de l'arrivée. " On est aussi là pour les supporter, montrer qu'on est avec eux", raconte Bernadette, une sablaise passionnée par la course.

Un podium qui n'attend que le vainqueur

A l'extérieur, le podium est lui aussi déjà installé, prêt à accueillir le nouveau roi des océans. Mais patience, il faut encore quelques jours avant de connaître son nom.