Le village préféré des Français : Châteauneuf en Côte-d'Or représentera la Bourgogne-Franche-Comté

Châteauneuf, en Côte-d’Or est labellisé "Village Fleuri 2 fleurs" et "Station Verte". Ce bourg médiéval est déjà classé parmi les 159 "Plus Beaux Villages de France". Au gré de ses rues, on découvre des lavoirs, des fontaines, des maisons classées, des jardins, et surtout sa forteresse du XIIe siècle, conservée presque intacte. Elle fut l'un des lieux de pouvoirs des Ducs de Bourgogne.

Le village de Châteauneuf est perché à près de 500 mètres d'altitude et est situé dans la plaine de l'Auxois.

Sur le site internet de la mairie, on apprend que les maisons de Châteauneuf est composé de maisons en pierre de calcaire, typiques du XIVème au XVIIème siècle. "Ses grandes forêts et le magnifique lac de Panthier à ses pieds en font un lieu de prédilection pour les amoureux d'histoire, de culture, de loisirs de plein air et tous ceux qui sont en quête de dépaysement." précise aussi le site.

Vous avez jusqu’au 25 mars pour soutenir votre village favori.

Le vote se fait par téléphone au 3245 ou sur la page dédiée de France Telévisions