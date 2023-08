Le viol avec actes de barbarie d'une Cherbourgeoise émeut jusqu'aux larmes le personnel de l'hôpital

Un jeune homme de 18 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour viol et actes de barbarie

Lorsque que cette Cherbourgeoise de 29 ans arrive avec les pompiers aux Urgences de l'hôpital Pasteur, le vendredi 4 août, elle est dans un état grave. Plongée dans un coma artificiel, elle est admise au bloc opératoire. Et c'est devant la gravité de ses blessures que certains membres du personnel craquent et fondent en larmes. La victime présente une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme mais aussi un pneumothorax et des côtes fracturées. Elle sera opérée pendant plusieurs heures.

Mais ce samedi 12 août, son pronostic vital est toujours engagé. D'où l'ouverture de cette information judiciaire pour viol et actes de barbarie. Pour aider le personnel hospitalier qui en ressent le besoin, la cellule psychologique de l'établissement a été activée. "Il s'agit de deux psychologues qui écoutent en groupe ou individuellement les soignants quand ils en ont besoin. Ce qui arrive régulièrement pour d'autres affaires moins médiatisées" souligne Sandrine Gamblin du syndicat Force Ouvrière.

Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité

Le témoignage de la victime recueilli une demi-heure après les faits fait froid dans le dos. Laissée pour morte, elle aura eu la force d'appeler les secours ce vendredi 4 août vers 8H30 du matin indiquant qu'un homme était entré chez elle, l'avait frappée à plusieurs reprises au visage et sur le corps avant de la violer. Cet homme, un jeune majeur de 18 ans, qui a reconnu les faits laconiquement après les avoir niés dans un premier temps, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Déjà connu de la justice il a été confondu par son ADN et son téléphone portable. Interpellé cette semaine chez sa mère, après sa garde à vue il a été déféré au parquet de Coutances. Il sera bientôt soumis à un examen psychiatrique. Il devrait être placé en détention provisoire.