Le violeur à la montre condamné à 18 ans de prison pour 12 viols et agressions sexuelles

Un homme de 38 ans a été condamné jeudi à Pontoise à 18 ans de réclusion pour douze viols et agressions sexuelles d'adolescentes et de jeunes femmes. L'homme avait été surnommé le violeur à la montre car il attirait ses victimes en leur demandant de l'aide pour retrouver sa montre.

Pontoise - France

Le violeur à la montre a été condamné jeudi à Pontoise à 18 ans de prison, assortis d'une période de sûreté de 12 ans, pour douze viols et agressions sexuelles d'adolescentes et de jeunes femmes. Le procès a duré deux semaines. Cet homme de 38 ans a reconnu une partie des faits devant la cour d'assises du Val-d'Oise.

Son scénario était bien huilé. Il attirait ses victimes en leur faisant croire qu'il avait perdu sa montre. Il leur demandait de l'aide et une fois à l’écart, il les agressait.

Sans casier judiciaire, père d'un garçon, le suspect vivait alors en couple et se déplaçait régulièrement dans la moitié nord de la France pour des travaux d'élagage ou de nettoyage de façades.

Il avait été arrêté en décembre 2016, treize ans après sa première agression.

Son avocat, David-Olivier Kaminski a indiqué que son client aller "très certainement" faire appel de cette décision. Côté parties civiles, Me Caty Richard, qui représentait quatre de ses victimes, a dit espérer que, "dans la ligne de ses déclarations et de ses demandes de pardon, il ne fasse pas appel et ne leur impose pas un deuxième procès".