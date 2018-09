Le violeur de la Villeneuve : une affaire résolue par un policier en tenue

Par Gérard Fourgeaud, France Bleu Isère

On voit souvent de grands flics écrire des biographies, et même à succès. Mais beaucoup plus rarement des gardiens de la paix. Philippe Savelli, policier en uniforme, à l'hotel de Police de Grenoble, aujourd'hui à la retraite, publie cette semaine une biographie "Mon combat pour la Vérité"